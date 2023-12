Bundesliga Kovac bleibt Wolfsburg-Trainer: „Bleibe bei meiner Aussage“

Kovac selbst gab sich nach der unglücklichen Niederlage gegen Freiburg kämpferisch. „Weiter geht's, Kopf nach oben!“, sagte der frühere Bayern-Coach. „Diejenigen, die mich gut kennen, wissen, wie nah mir so was geht. Diejenigen, die mich kennen, wissen aber auch: Mein Nachname heißt Hufschmied. Ich kann arbeiten - und das werden wir auch machen. Das Pech klebt uns im Moment an den Füßen. Aber man muss nach vorne schauen. Die Mannschaft hat heute alles gegeben und investiert.“