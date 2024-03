Bundesliga Kovac reagiert auf Kruse-Kritik: „Das geht gar nicht“

Kovac appellierte in diesem Zusammenhang auch an die Medien, persönlichen Attacken und zugespitzten Äußerungen nicht regelmäßig ein so großes Forum zu geben. „Das müssen wir verhindern“, sagte er. „Das ist eine Art und Weise, die ist nicht förderlich für unsere Gesellschaft und nicht förderlich für die Jugend. Das geht gar nicht.“