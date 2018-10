später lesen Vor Wolfsburg-Spiel Kovac und Bayern-Bosse auf Pressekonferenzen FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Der FC Bayern München will nach der Länderspielpause wieder Erfolge einfahren. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg wird nicht nur Trainer Niko Kovac am Freitag (11.00 Uhr) in einer Pressekonferenz sprechen. dpa