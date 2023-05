Bundesliga Kovac vermisst Widerstandswillen seiner Wolfsburger

Platz sechs, sieben oder acht? Europa League, Conference League oder nichts davon? Für die Niedersachsen wird wohl erst am 34. Spieltag - und nach dem eine Woche später folgenden DFB-Pokalfinale - Klarheit herrschen, an welchen Wettbewerben das Team in der Saison 2023/24 teilnimmt. „Es wird sich alles am letzten Spieltag entscheiden. Ich bin kein Prophet, aber das tritt so ein. Wir haben ein Heimspiel zuhause. Wir müssen auf die anderen schauen. Die Jungs haben eine gute Entwicklung genommen. Ich finde, wir haben uns gut entwickelt. Wir werden zusehen, dass wir mindestens den Sieg klarmachen“, sagte Kovac. Der VfL trifft am letzten Spieltag auf den Tabellenletzten Hertha BSC.