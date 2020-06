34. Spieltag : Kramaric demütigt BVB - Hoffenheim direkt in Europa League

Kramaric demütigt BVB - Hoffenheim direkt in Europa League

Andrej Kramaric (l) sorgte mit seinem Tor zum 2:0 für die Vorentscheidung bei Hoffenheims Sieg in Dortmund. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund Was für ein peinliches Saisonfinale. Beim 0:4 über Hoffenheim bot der Meisterschaftszweite BVB mal wieder ein Beispiel für unerklärliche Formschwankungen. Das dürfte für neue unliebsame Diskussion sorgen. Dagegen gab es beim Gast Grund zur Freude - dank Andrej Kramaric.

Als die Hoffenheimer im Mittelkreis tanzten und lauthals Europapokal-Lieder anstimmten, waren die Dortmunder schon längst in der Kabine verschwunden. Das peinliche 0:4 (0:2) zum Saisonabschluss verhagelte allen Beteiligten mächtig die Stimmung.

Nur eine Woche nach dem imponierende Auftritt beim 2:0 im Spitzenspiel bei RB Leipzig bezog das Team von Lucien Favre eine denkwürdige Niederlage, die neue Zweifel an der Charakterstärke des Teams schüren dürfte. „Vielleicht haben wir einfach manchmal die falsche Mentalität“, klagte Torhüter Roman Bürki im ersten Frust bei Sky.

Zum Leidwesen der Borussen lief Andrej Kramaric zu großer Form auf. Mit seinen vier Treffern besiegte der Kroate den Revierclub fast im Alleingang. Damit gelang seinem Team noch der Sprung auf Tabellenrang sechs, der den direkten Weg in die Europa League ebnete. Die ungeliebten Qualifikationsspiele bleiben den Kraichgauern erspart. „Es ist ein wunderbares Gefühl. Schließlich passiert einem das ja nicht so häufig“, schwärmte Kramaric, dem als ersten Hoffenheimer Profi in einem Bundesliga-Spiel ein Viererpack gelang.