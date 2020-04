Gladbach-Profi : Kramer: „Nichts ist schlimmer, als gar nicht zu spielen“

Christoph Kramer spielt für Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga. Foto: Soeren Stache/zb/dpa.

Mönchengladbach Weltmeister Christoph Kramer hat seine Meinung über Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga geändert.

Die Bundesliga will von Mai an die Saison ohne Zuschauer zu Ende spielen. Müsste die Saison ganz abgebrochen werden, droht nach einem „Kicker“-Bericht bereits in diesem Sommer zahlreichen Proficlubs die Insolvenz. Zudem könnten dann tausende Arbeitsplätze rund um den Profi-Fußball wegfallen.