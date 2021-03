Neuhaus-Nachfolger : Kramer wird neuer Trainer bei Arminia Bielefeld

Bielefeld Nach der überraschenden Trennung von Uwe Neuhaus ist bei Arminia Bielefeld schnell ein Nachfolger gefunden: Frank Kramer. Vor allem eine Kompetenz des Neuen ist den Club-Verantwortlichen wichtig.

Kramer folgt auf Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus, von dem sich die Arminia am Montag nach fünf Spielen ohne Sieg getrennt hatte. „Wir haben mit Frank Kramer überzeugende Gespräche geführt und freuen uns auf die gemeinsame Aufgabe, unsere Mannschaft in allen Bereichen weiterzuentwickeln“, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi laut Mitteilung. Kramer lobte die „tolle Entwicklung“ des Vereins. „Ich freue mich, jetzt ein Teil davon zu sein. Ich habe totale Lust auf die Arbeit mit den Spielern und der gesamten Mannschaft“.

Der neue Trainer ist im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beim Tabellen-16. direkt gefordert. Am Sonntag steht für Bielefeld das wichtige Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin an, drei Tage später folgt das Nachholspiel gegen Werder Bremen. „Mit dem Wechsel in einer entscheidenden Saisonphase wollen wir der Mannschaft noch einmal einen besonderen Impuls geben“, hatte Arabi am Montag erklärt.