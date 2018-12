Am Samstag legt ein Drittliga-Spiel den Duisburger Hauptbahnhof lahm. Die Öffentlichkeit hat sich damit abgefunden, dass der Fußball am Wochenende den Bahnverkehr regiert. Kommentar zu einer Bankrotterklärung. Von Stefan Klüttermann

„Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über Ihre Verbindung“, lautet ein vonseiten der Bahn oft genutzter Hinweis, wenn der reguläre Fahrplan mal wieder aus den Fugen geraten ist. Sei es wegen Vandalismusschäden an der Strecke, umgekippten Bäumen, gestörten Stellwerken – oder wegen eines Fußballspiels. Wer in NRW am Wochenende den ÖPNV nutzen will, lässt sich auf ein Glücksspiel ein, denn es gilt: Viele Räder stehen still, wenn der starke Arm der Fußballfans es will.

An diesem Samstag traf es den Duisburger Hauptbahnhof, ein Nadelöhr zwischen Rheinland und Ruhrgebiet. Die Polizei musste ihn fast zwei Stunden lang sperren, weil sich dort Fans des KFC Uerdingen und Hansa Rostock attackiert hatten, zwei Gleise blieben bis in den Abend hinein außer Betrieb. Die Folge für viele Reisende, die mit Fußball nichts am Hut hatten, vielleicht Verwandte oder einen Weihnachtsmarkt besuchen wollten: Verspätungen, umgeleitete Züge, ausgefallene Verbindungen, ein missratener Samstag – wegen eines Drittligaspiels.

Bisweilen drängt sich das Gefühl auf: König Fußball regiert am Wochenende die Schiene. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, Fanströme aneinander vorbei zu leiten. Regionalzüge, die die Fanmassen zu einer Partie befördern, sehen hinterher häufig mehr nach Viehtransporter als nach Personenbeförderung aus. Und Personen im Gleisbett sind keine Seltenheit.

Und noch ein Eindruck drängt sich auf: Die Öffentlichkeit, Politik und Vereine haben sich mit all dem abgefunden. Es gilt: Wer samstags RE oder S-Bahn fährt, ist naiv, wenn er meint, er habe ein Anrecht, für seine Fahrkarte auch adäquat gefahren zu werden. Er ist stattdessen selbst Schuld, dass er zu dieser Zeit Zug fährt und hätte vorher besser mal studiert, wer wo wann spielt in erster, zweiter, dritter und vierter Liga. Es heißt ja schließlich: „Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über Ihre Verbindung!“