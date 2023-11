Bundesliga Krise in Wolfsburg: Arnold spricht über Kovacs Wechsel

Kapitän Maximilian Arnold hat zumindest durch die Blume die vielen Wechsel und Rotationen von Trainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg kritisiert. Der Tabellenelfte ist in der Fußball-Bundesliga in eine Krise geraten und hat dort aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Beobachter führen das auch darauf zurück, dass Kovac das System des VfL so häufig verändert und die Spieler austauscht.