Bobic-Nachfolger : Krösche soll Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt werden

Frankfurt/Main Hütter, Hübner, Bobic weg - und dann? Die erste Personalentscheidung bahnt sich bei Eintracht Frankfurt gerade an. Demzufolge soll Markus Krösche den Sportvorstandsposten übernehmen.

Die Eintracht sucht derzeit einen Nachfolger für Fredi Bobic, den es nach dem Saisonende zu Hertha BSC zieht. Eine Verkündung in dieser Woche wird nicht mehr erwartet. Es seien noch letzte Vertragsdetails zu klären. Der Verein selbst kommentiert keine Personalgerüchte. Krösches Vertrag bei RB Leipzig wurde erst in dieser Woche aufgelöst.

Bobic geht in die Hauptstadt, Trainer Adi Hütter zieht es an den Niederrhein zu Borussia Mönchengladbach. Der Posten von Sportdirektor Bruno Hübner, dessen Vertrag ausläuft, soll offenbar nicht eins zu eins nachbesetzt werden.

Auf Krösche käme in Frankfurt aber auch jede Menge Arbeit zu, was den Kader betrifft. Serientorschütze André Silva und Flügelspieler Filip Kostic sind begehrt und könnten wohl nur bei einer Teilnahme an der Königsklasse zu halten sein. Was mit Real-Madrid-Leihgabe Luka Jovic passiert, ist noch offen.