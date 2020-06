Sportdirektor RB Leipzig : Krösche: Transferpläne hängen von Saisonergebnis ab

Leipzig Sportdirektor Markus Krösche hat die Wichtigkeit einer Qualifikation für die Champions League für die Transferpläne von RB Leipzig betont.

Mit Dayot Upamecano und Kevin Kampl sei man in guten Gesprächen und würde beide gerne in Sachsen behalten. „Auch in diesen Fällen ist es nicht unwichtig zu wissen, wie wir sportlich die Saison beenden.“