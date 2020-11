Union-Matchwinner in Köln : Kruse über vergebenen Rekord: „Deshalb nicht reingemacht“

Union-Matchwinner in Köln

Hatte auch ohne Elfer-Rekord mit Union in Köln Grund zum Feiern: Max Kruse (M). Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters Images Europe/Pool/dpa

Köln Er war 90 Minuten kaum zu sehen, vergab einen Bundesliga-Rekord - und war am Ende doch wieder der Matchwinner. Max Kruse ist beim Höhenflug des 1. FC Union Berlin einfach die schillernde Figur.

Kruse hatte am Sonntag eines seiner schlechteren Spiele gemacht, er wurde vom Kölner Ellyes Skhiri als klassischem Manndecker alter Schule komplett aus dem Spiel genommen. Weil er mit seinem Foulelfmeter an Kölns Torhüter Timo Horn scheiterte, verpasste er den Rekord von 17 verwandelten Elfmetern bei den 17 ersten Versuchen. Dann verwandelte er aber den Nachschuss und war am Ende doch der Matchwinner. Max Kruse ist und bleibt eben ein Mann der Widersprüche.