Fußball-Bundesliga „Kurz und Knackig“: Bayerns Südkorea-Trip im Transferstress

Der Belgier hält sich gerne bedeckt. „Namen gehören nicht zu meiner Denke. Wir dürfen nicht so sehr über Individuen sprechen“, sagt Kompany. Für ihn wird die Reise zwei Wochen vor dem Ernstfall im DFB-Pokal beim SSV Ulm ein komplizierter Spagat. Die Zeit ist knapp bemessen bis zum Saisonstart. „Hoffentlich kriegen wir das hin mit dieser Vorbereitung“, sagt Kompany in einem Sommer, in dem gerade viele personelle Fragen noch offen sind.