Fußball-Bundesliga „Kurz vor Debakel“: Hoffenheim-Krise geht weiter

Bei Matarazzo haben die Ereignisse dennoch Spuren hinterlassen. Von dem 46 Jahre alten Fußball-Lehrer hört man in diesen schwierigen Wochen oft das Wort Vertrauen - das er offenbar vermisst. Doch öffentlich klagen will er nicht. „Wenn ich was sagen würde, wäre das Feuer noch größer“, sagte Matarazzo. Einen kleinen Seitenhieb gegen die Verantwortlichen im Verein gab es aber doch: „Ich mache meinen Job so, wie es mit dieser Mannschaft geht.“