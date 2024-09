Fußball-Bundesliga „Kurz vor Debakel“: Matarazzo kritisiert Hoffenheims Start

„Es muss jeder selbst in den Spiegel schauen und sich fragen, warum waren die schärfer, das kann nur jeder selbst beantworten“, sagte Matarazzo, der nach dem Fehlstart in der Kritik steht. Trotz der dritten Niederlage in Serie glaubt der TSG-Trainer aber an eine schnelle Trendwende. „Am Ende bringen Siege immer etwas Gutes. Es zählen nur Punkte und die Tabelle“, sagte Matarazzo.