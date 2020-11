Hertha BSC : Labbadia-Appell: „Dürfen uns nicht beirren lassen“

Hertha-Trainer Bruno Labbadia will den Kurs beibehalten. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Auch nach dem fünften sieglosen Spiel nacheinander und Herthas schwächstem Bundesligastart seit elf Jahren sieht Trainer Bruno Labbadia keinen Anlass zu hektischen Reaktionen oder grundsätzlichen Kurs-Korrekturen.

„Es ist wichtig, immer wieder der Mannschaft die Unterstützung und den Glauben an sich selbst mitzugeben“, betonte der erfahrene Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Tag nach dem 1:1 im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg. Schlechter als mit nur vier Punkte aus sechs Spielen war Hertha zuletzt im Jahr 2009 in eine Saison gestartet.