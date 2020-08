Trainer Hertha BSC : Labbadia: „Müssen Vertrauen in Regierung haben“

Berlin Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC kann die vorläufige Absage der Politik an eine Rückkehr der Fans in die Stadien schon zum Saisonstart nachvollziehen.

„Wir müssen Vertrauen in unsere Regierung haben“, sagte Labbadia in Berlin und ergänzte: „Unabhängig vom Fußball würden wir gerne alle noch freier leben. Aber wir haben Menschen in der Führung, die den Überblick haben und die eine Gesamtverantwortung haben, ganz unabhängig vom Fußball.“ Die Regierung müsse „für das Gemeinwohl entscheiden und da gilt, dass die Gesundheit an erster Stelle steht“, betonte der 54 Jahre alte Ex-Profi.