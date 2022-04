Bundesliga : Lebensmittelvergiftung: TSG ohne Kramaric gegen Fürth?

Zuzenhausen Die personell ohnehin gebeutelte TSG 1899 Hoffenheim muss gegen die SpVgg Greuther Fürth möglicherweise auf Andrej Kramaric verzichten.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie bei Hertha BSC, gegen den VfL Bochum und bei RB Leipzig sagte Hoeneß: „Für uns ist es jetzt einfach Pflicht, diese drei Punkte zu holen.“ Sonst würden die Kraichgauer im Kampf um die Europa-League-Plätze noch mehr in Bedrängnis kommen.

Ein besonderes Spiel wird es für Raum: Der Nationalspieler stieg im vergangenen Jahr mit Fürth auf und wechselte dann nach Hoffenheim. An diesem Spieltag könnte schon der Abstieg des seit sieben Spielen sieglosen Tabellenletzten feststehen. „Das war mir bisher so nicht bewusst, aber an solche Dinge denke ich auch nicht“, sagte der 23-Jährige dem „Kicker“. „Wir wollen gewinnen und zurück in die Erfolgsspur.“