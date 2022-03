Bundesliga : Leidenschaft, Moral und Kalajdzic: VfB meldet sich zurück

Stuttgart Eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach hätte dem VfB Stuttgart weh getan im Abstiegskampf. Doch nun verstärkt ein außergewöhnlicher Comeback-Erfolg die Hoffnung der Schwaben.

In seiner launigen Art sprach Sasa Kalajdzic über sein Siegtor ein bisschen so, als hätte es die schweren vergangenen Monate beim VfB Stuttgart nie gegeben. Eine enorme Last war abgefallen, die Erleichterung bei den Schwaben war immens.