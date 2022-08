Transfermarkt : Leihe mit Kaufoption: Ebimbe wechselt von PSG zur Eintracht

Frankfurt/Main Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe von Paris Saint-Germain geholt.

Der 21-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr, soll danach aber per Kaufoption für die Hessen zu haben sein, wie der Club am Sonntag mitteilte. „Mit Éric Junior Dina Ebimbe konnten wir unser Mittelfeld gezielt verstärken, womit wir uns für die Aufgaben in drei Wettbewerben gut gerüstet sehen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche, der die Vielseitigkeit, Dynamik und Spielintelligenz des Neuzugangs hervorhob.