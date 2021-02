Bundesliga : Leipzig-Coach Nagelsmann hofft auf Bayern-Ausrutscher

Leipzig Vor der eigenen Rückkehr in den Alltag der Fußball-Bundesliga hofft RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann auf einen Erfolg von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München.

„Frankfurt ist extrem gut drauf, sie machen viele gute Dinge und gewinnen Spiele, in denen sie nicht brillieren. Vielleicht spielen sie Unentschieden, vielleicht gewinnen sie auch“, sagte Nagelsmann am Freitag. Leipzig spielt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC, Frankfurt empfängt tags zuvor die Bayern. Vor dem 22. Spieltag hat Leipzig als Zweiter fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer München. „Das Ergebnis wird interessant für uns, egal, wie es ausgeht. Das Spiel ist offen in beide Richtungen“, sagte Nagelsmann.