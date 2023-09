4. Spieltag Leipzig gewinnt klar - aber Rose muss viel „aufarbeiten“

Die Königsklassen-Prüfung am Dienstag (18.45 Uhr) beim Schweizer Club Young Boys will Rose mit Teamsitzungen und Anschauungsmaterial vorbereiten. „In der zweiten Hälfte haben wir zu viele Chancen zugelassen“, sagte Emil Forsberg über die Augsburg-Partie. Durch die Treffer vom starken Xavi Simons (7. Minute), Lois Openda (11.) und David Raum (27.) in der ersten halben Stunden konnten die Fans dabei immerhin relativ beruhigt zuschauen.