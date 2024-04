Bundesliga Leipzig-Kapitän Orban: Bayern nicht mehr „so dominant“

Dass Leipzig in dieser Saison der Bayern-Schwäche titellos bleibt, schreibt Orban dem Umbruch im vergangenen Sommer zu. In Josko Gvardiol, Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai und Torschützenkönig Christopher Nkunku verließen vier Säulen das Team. „Um es klar und ehrlich zu sagen: Wir waren wegen des Umbruchs nie in der Lage, ganz oben anzuklopfen, haben aber bisher das Beste daraus gemacht.“ In der Champions League erreichte RB das Achtelfinale, die erneute Qualifikation für die Königsklasse über die Liga ist so gut wie sicher.