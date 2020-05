28. Bundesliga-Spieltag : Leipzig schwächelt im Titelkampf - Nächster Schalke-Dämpfer

Berlin Sieben Punkte Vorsprung hat der FC Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga auf den BVB - und auch Leipzig kann nicht Schritt halten. Für den FC Schalke und Trainer David Wagner setzt es den nächsten Tiefschlag, auch Paderborn kommt im Abstiegskampf nicht voran.

KEINE AUFHOLJAGD: Bei RB Leipzig sind mit dem Unentschieden gegen Hertha auch die letzten zarten Meisterträume zerplatzt. Die Sachsen zeigten sich einmal mehr bei Standards zu anfällig, was auch Trainer Julian Nagelsmann überhaupt nicht passte. „Ein, zwei Spieler verteidigen nicht richtig und dann kriegst du so ein Tor“, sagte der 32-Jährige. Auch Nationalspieler Lukas Klostermann sah sein Team in eigener Verantwortung, dass es auch im zweiten Geister-Heimspiel nur zu einem Punkt gereicht hatte: „Wir sind selbst Schuld, dass wir nicht mehr herausgeholt haben. Wir werden das analysieren müssen.“

SCHALKER KRISE: Drei Spiele, null Punkte, 1:9 Tore - die Schalker Bilanz nach der Corona-Pause ist verheerend. Trainer David Wagner nahm sein Team nach dem 1:2 bei Fortuna Düsseldorf dennoch in Schutz. „Wir haben das gut weg verteidigt und sind in Führung gegangen und wir haben trotzdem verloren aufgrund von zwei Standardsituationen. Dass das in unserer Situation noch mehr wehtut als ohnehin schon, das ist auch klar“, sagte er. Doch auch die Kritik an Wagner wächst - auch wenn Sportvorstand Jochen Schneider dies als „Kritik an allen“ auffasst. „Wir können uns nicht so präsentieren wie in den letzten drei Spielen“, mahnte er. „Das ist ein gehöriger Negativlauf.“