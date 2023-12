Bundesliga Leipzig-Sportchef Schröder geht von Werner-Verbleib aus

Werner hat in dieser Saison seinen Stammplatz in Leipzig verloren. Sollte der Stürmer bei einem anderen Verein mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Jahr Spielpraxis sammeln wollen, würde ihm RB allerdings keine Steine für eine Leihe in den Weg legen. Aufgrund von Adduktorenbeschwerden war der 27 Jahre Angreifer seit Mitte November nur zu einem Kurzeinsatz gekommen.