Bundesliga Leipzig-Trainer Rose verteidigt Simons gegen Koeman-Kritik

Nach Ansicht von Rose liege dies nicht nur allein am Spieler. „Ich kann wiederum nur den Rat in die Niederlande geben, zu versuchen, Xavi in eine Rolle zu bringen, wo er seine offensichtlichen Qualitäten zeigen kann“, sagte der 47-Jährige. Diese habe Simons nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League schon unter Beweis gestellt. In wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtspielen verzeichnete der Offensivspieler bisher neun Tore und 13 Vorlagen.