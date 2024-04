Bundesliga Leipzig-Trainer Rose: Vertragsgespräche im Sommer

Aktuell weist Rose mit 2,04 Punkten nach 82 Pflichtspielen den besten Wert eines Leipziger Trainers seit dem Aufstieg des Clubs auf. Viel darauf einbilden wolle er sich aber nicht. „Wenn die Statistik nicht so aussehen würde, dann wäre ich vielleicht nicht mehr da. Das ist immer der andere Teil des Fußballs. Dazu gehört mehr als der Cheftrainer“, sagte Rose. Einen erneut größeren Umbruch bei RB Leipzig in der nächsten Transferperiode will er unter allen Umständen vermeiden.