Bundesliga Leipzig unter Druck gegen Stuttgart: Rose will „in den Flow“

Roses Mannschaft will wie in der Vorsaison zur Heim-Macht werden. Mit 13 Siegen im eigenen Stadion hatte man so viele geholt wie nie zuvor in der Bundesliga. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das wieder hinbekommen. Es muss schwierig sein, in Leipzig etwas mitzunehmen“, sagte Rose. Der 46-Jährige sieht in Stuttgart eine Mannschaft, „die zocken will, was uns aber natürlich auch Möglichkeiten anbietet“. Personell hat Leipzig keine neuen Ausfälle zu verzeichnen.