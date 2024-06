Bundesliga Leipziger Blaswich wird an RB Salzburg ausgeliehen

RB Leipzigs Torhüter Janis Blaswich spielt in der kommenden Saison beim Schwesternclub RB Salzburg. Das teilten beide Vereine mit. Der 33-Jährige, der es als starker Vertreter von Peter Gulacsi im November 2023 sogar bis in den Kader der deutschen Nationalmannschaft schaffte, wird ein Jahr an die Österreicher ausgeliehen.