Bundesliga : Leipzigs Angeliño zieht es langfristig zurück nach Spanien

Angeliño von RB Leipzig will langfristig zurück in seine spanische Heimat.

„Eines Tages wieder in Spanien zu spielen, bleibt mein Traum. Ich bin im Ausland, seitdem ich 15 Jahre alt war. Ich will wieder nach Hause, noch einmal für meinen Heimatverein Deportivo La Coruña spielen“, sagte der 25 Jahre alte Profi vom deutschen Pokalsieger in einem Interview der „Bild am Sonntag“ und stellte zugleich klar: „Aber kein Stress, im Moment ist alles gut, wie es ist. Ich will auch in der nächsten Saison mit Leipzig erfolgreich sein. Meine Familie zieht jetzt zu mir. Dann habe ich alles, was mich glücklich macht.“