Bundesliga ohne Zuschauer : Leipzigs Himmelsstürmer erwartet der Corona-Blues

Leipzig Nach der großen Show gegen Tottenham erwartet Leipzig bereits am Samstag gegen Freiburg eine Geisterkulisse. Der Club entschied am Mittwoch, keine Zuschauer zuzulassen.

Schon am Samstag kommt es in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg zum ersten Geisterspiel der Clubgeschichte. Es wird das komplette Gegenteil zum historischen Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse vor ausverkauftem Haus gegen Tottenham Hotspur.

Nach dem Zuschauer-Ausschluss beim Spiel Union Berlin gegen Bayern München war die Leipzig-Partie die letzte des 26. Bundesliga-Spieltags, die trotz der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus vor Fans stattfinden sollte. Am Mittwochmittag entschied sich der Club jedoch dazu, keine Zuschauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zuzulassen.

„Wir haben heute Vormittag intensiv zusammengesessen und unter Berücksichtigung der täglich neuen Entwicklung um das Corona-Virus nun entschieden, am Samstag leider ohne Zuschauer zu spielen. Trotz weiterhin sehr wenig Infizierter im Leipziger Raum wollen wir zum einen das gesundheitliche Risiko minimieren“, sagte Club-Boss Oliver Mintzlaff am Mittwoch.

Wie wichtig der Fan-Faktor ist, zeigte das souveräne 3:0 gegen die Spurs, das 42 146 Anhänger in der ausverkauften Red Bull Arena verfolgt hatten. „Es war sehr wichtig, dass Zuschauer da waren. So was trägt einen bei so einem Spiel. Beim 1:0 ist die Hütte explodiert“, sagte Kapitän Marcel Sabitzer. Der österreichische Nationalspieler war mit zwei Toren maßgeblich an dem „Abend für die Geschichtsbücher“ beteiligt.