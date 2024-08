Fußball-Bundesliga Leipzigs Xavi mit reservierter Rückennummer auf Titeljagd

Xavi erhält mit der Rückennummer zehn eine weitere Wertschätzung des Vereins und will den Vorschusslorbeeren auch in seinem zweiten Jahr gerecht werden. Nach zehn Toren und 15 Vorlagen in 43 Spielen in der abgelaufenen Saison mit der Rückennummer 20 will Xavi auch der kommenden Spielzeit seinen Stempel aufdrücken. „Der Fokus liegt auf dieser Saison, da will ich mein Bestes geben, danach werden wir sehen“, sagt der Profi, der ohne Kaufoption von PSG ausgeliehen wurde.