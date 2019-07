Borussia Dortmund : Leitwolf Hummels soll BVB zur Titelreife verhelfen

Bad Ragaz Taten statt Worte - eigentlich ist Mats Hummels nicht gerade für Schweigsamkeit bekannt. Doch seit seiner Rückkehr in diesem Sommer zu Borussia Dortmund meidet der ansonsten meinungsstarke Weltmeister von 2014 beharrlich alle Kameras und Mikrofone.

Hummels will es wissen. Er ist nicht zum Revierclub zurückgekehrt, um Zweiter zu werden. Liebend gern würde er an die BVB-Erfolgsära unter der Regie von Trainer Jürgen Klopp mit zwei Meisterschaften in den Jahren 2011 und 2012 anknüpfen, zu der er in tragender Rolle beitrug. Die Chance auf weitere Titel sind nach Einschätzung von BVB-Kapitän Marco Reus mit Hummels gestiegen: „Er bringt uns viel Qualität, nicht nur sportlich. Ich denke, er gibt unserem Spiel auch etwas, was in der vergangenen Saison vielleicht ein bisschen gefehlt hat.“