Ehemaliger Werder-Funktionär : Lemke: „Gier nach mehr Geld gefährdet den Fußball“

Bremen Schon wieder startet der FC Bayern als klarer Favorit in die neue Bundesliga-Saison. Das findet Ex-Werder-Funktionär Willi Lemke nicht gut - und fordert Maßnahmen.

In den vergangenen zehn Spielzeiten war stets der FC Bayern München Meister geworden. Insgesamt 32 Mal konnten die Bayern die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden, 20 Mal den DFB-Pokal. „Es besteht die Gefahr, dass sich die Menschen abwenden“, sagte Lemke. „Der FC Bayern bekommt so viel mehr als ein Aufsteiger, dadurch hat er schon mal eine viel, viel bessere Ausgangslage.“

Kaenzig sieht Liga auf gutem Weg

Während die englische Premier League der Bundesliga in finanzieller Sicht enteilt ist, sieht Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum, die Liga auf einem guten, alternativen Weg: „Die Bundesliga hat viel zu bieten, was dem Zeitgeist entspricht. Sie kann die politisch korrekteste Liga der Welt sein: Wo keine Staatsfonds, die zweifelhafte politische Ziele verfolgen, Klubbesitzer sind. Sie kann die Liga sein, in der Fußball Volkssport und nicht Teil der Unterhaltungsindustrie ist.“