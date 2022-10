Vfl Bochum : Letsch: „Wir zeigen auswärts und zu Hause zwei Gesichter“

Bochum Die widersprüchlichen Auftritte des VfL Bochum in Heim- und Auswärtsspielen geben dem neuen Trainer Thomas Letsch Rätsel auf. „Wenn ich die Lösung hätte, würden wir morgen den Schalter umlegen und würden es verhindern“, sagte der 54-Jährige nach dem 0:4 (0:2) beim VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga.

„Wir zeigen auswärts und zu Hause zwei Gesichter“, beklagte Letsch. In den bisherigen Ligaspielen, bei denen er an der Seitenlinie stand, kassierten die Bochumer in der Ferne jeweils vier Treffer und verloren. Daheim besiegte der VfL die Spitzenteams Eintracht Frankfurt mit 3:0 und Union Berlin mit 2:1.