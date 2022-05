Bundesliga : Letzter „Strohhalm“: Bielefeld muss auf FC Bayern hoffen

Bochum Arminia Bielefeld steht kurz vor dem achten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Nach der Niederlage in Bochum sitzt der Frust tief. Am Sonntag sind die Arminia-Spieler Fans des deutschen Meisters.

„Es ist einfach enttäuschend“, sagte der Arminia-Kapitän und ergänzte mit Blick auf viele wütenden Anhänger in der Gästekurve des Ruhrstadions am späten Freitagabend: „Ich kann auch die Fans verstehen.“ Wie so oft in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga kämpften die Bielefelder zwar, fußballerisch war es aber vor allem in der Offensive einfach zu wenig. „Ich glaube, dass auch die Psyche die Physis ein bisschen beeinflusst hat“, sagte Interimstrainer Marco Kostmann. Auch unter dem 56 Jahre alten Nachfolger von Frank Kramer blieb die Wende in den vergangenen Partien aus. Zehn Spiele nacheinander hat die Arminia nun nicht gewonnen.