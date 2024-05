Borussia Dortmund Letztes Heimspiel für Reus - Mut für Wembley schöpfen

Anders als in den letzten beiden Partien gegen Augsburg (5:1) und Mainz (0:3), in denen Terzic aufgrund der bereits sicheren Qualifikation für die Königsklasse auf jeweils zehn Stammkräfte verzichtet hatte, wird die Rotation diesmal weniger umfangreich ausfallen. Schließlich geht es für die BVB-Leistungsträger auch darum, mit Blick auf das Champions-League-Endspiel zwei Wochen später im Wembley-Stadion nicht den Rhythmus zu verlieren. „Wir werden eine richtig gute Truppe auf dem Platz haben“, kündigte Terzic an, „wir hatten in dieser Woche niemanden, der über irgendwelche Probleme geklagt hat. Die Jungs sind frisch.“