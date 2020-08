Bayer-Star : Leverkusen bestätigt Verhandlungen über Havertz-Transfer

Leverkusen Der Transfer von Nationalspieler Kai Havertz rückt näher. Erstmals bestätigte der Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen Verhandlungen über einen Wechsel seines international umworbenen Offensivspielers.

„Kai hat den Wunsch geäußert, den nächsten Schritt zu machen. Ob das schon in nächster Zeit klappen wird oder nicht, kann ich aktuell noch nicht sagen“, ergänzte Carro. Als Wunschverein von Havertz gilt seit Wochen der englische Topclub FC Chelsea. Laut Carro gibt es aber mehrere Vereine, „die Kai Havertz in ihre Zukunftsplanungen einbeziehen möchten“.

Laut Medienberichten soll Bayer eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro für Havertz fordern, der in Leverkusen noch bis 2022 unter Vertrag steht. Leverkusen hofft auf Klarheit in dem Fall bis zur Rückkehr in den Trainingsbetrieb Ende August.