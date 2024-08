Fußball-Bundesliga Leverkusen gut gerüstet für den nächsten Titel

Vor allem auf den in der Rückrunde länger pausierenden Angreifer Victor Boniface ruhen große Hoffnungen. „Nach solch einer Verletzung ist es nicht so einfach, diese Explosivität zurückzugewinnen, um voll in die Duelle gehen zu können - körperlich, aber auch vom Kopf her. Er wird sich zum Saisonstart in einem ganz anderen Zustand befinden“, sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.