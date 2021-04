Bundesliga am Montag : Leverkusen nur Unentschieden bei 1899 Hoffenheim

Sinsheim Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Europacup-Teilnahme einen wichtigen Sieg vergeben.

Die Werkself musste sich am Montag im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Hannes Wolf mit einem 0:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim begnügen und verharrt damit als Sechster zwei Punkte hinter Borussia Dortmund. Die ersehnte Rückkehr in die Champions League dürfte für Bayer nach dem Punktverlust im vorerst letzten Bundesliga-Montagsspiel vor der Abschaffung im Sommer endgültig vom Tisch sein. Seinen Auftakt hatte Trainer Wolf noch mit 2:1 gegen den FC Schalke 04 gewonnen.

Hoffenheim und der immer mehr in der Kritik stehende Cheftrainer Sebastian Hoeneß verhinderten immerhin die vierte Liga-Niederlage in Serie, müssen sich aber im Saisonendspurt deutlich steigern, um nicht doch noch in den Abstiegskampf zu geraten. Die Offensivdarbietungen beider Teams - vor allem aber die der Gastgeber - waren auf einem ganz schwachen Niveau. Dabei hatte Hoeneß kurz vor der Partie bei DAZN noch zuversichtlich angekündigt: „Wir wollen aktiv sein.“

Seine Mannschaft aber startete passiv und defensiv - und schaffte es auch bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Harmlosigkeit und Lethargie. Nach den jüngsten Niederlagen (0:2 in Stuttgart, 1:2 gegen Mainz, 1:2 in Augsburg) fing in Ihlas Bebou nur ein nomineller Stürmer an. Andrej Kramaric, Ishak Belfodil und Munas Dabbur saßen anfangs auf der Bank. Doch selbst die erzwungene frühe Hereinnahme des kroatischen WM-Zweiten Kramaric änderte nichts am tristen Bild.