Bundesliga Leverkusen: Rolfes will „Frische in den Kader bringen“

Sportchef Simon Rolfes will den Kader von Bayer Leverkusen trotz des möglichen Triples und bisher 51 Pflichtspielen ohne Niederlage zur neuen Saison weiter verstärken. „Wir werden versuchen, Frische in den Kader reinzubringen und für neue Dynamiken zu sorgen“, sagte Rolfes im Interview mit der dpa: „Aber der Großteil der Struktur wird bleiben, deswegen wird es mit Sicherheit keinen Umbruch geben in dem Ausmaß des letzten Jahres.“ Im Sommer 2023 hatten die Leverkusen in Granit Xhaka, Victor Boniface, Alejandro Grimaldo und Jonas Hofmann vier Hochkaräter geholt.