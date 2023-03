Bundesliga Leverkusen-Spiel als Gefahr: Nagelsmann hat Vertrauen

Afrikas Fußballer des Jahres will sich dabei ein gutes Gefühl für sein Länderspiel-Comeback holen. Der 30-Jährige wurde pünktlich zum Wochenende von Nationaltrainer Aliou Cissé für die Länderspiele gegen Mosambik nominiert. Der Senegal will einen weiteren Schritt Richtung Afrika Cup 2024 machen. Dort gehen Mané & Co. als Titelverteidiger an den Start.