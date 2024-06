Transfermarkt Leverkusen verleiht Mbamba an Zweitligisten Düsseldorf

„Noah hat sich bei uns in den zurückliegenden anderthalb Jahren sehr gut entwickelt“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes: „Wir setzen großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er in Zukunft noch eine wichtige Rolle im Kader von Bayer 04 einnehmen wird. In Düsseldorf hat er aktuell aber bessere Chancen auf mehr Einsätze, die er für seine weitere fußballerische Entfaltung braucht.“