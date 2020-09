Transfermarkt : Leverkusen verpflichtet Rechtsverteidiger Arias

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Transfer des kolumbianischen Nationalspielers Santiago Arias perfekt gemacht. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger von Atlético Madrid kommt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr mit einer Kaufoption, teilte Bayer mit.

Arias hatte in Madrid noch einen Vertrag bis 2023, war bei Atlético aber nur zweite Wahl hinter dem englischen Nationalspieler Kieran Trippier. In 50 Pflichtspielen kam er in der Vorsaison nur 18 Mal zum Einsatz, dann allerdings meist über 90 Minuten wie beim 1:2 in der Champions-League-Vorrunde in Leverkusen. Der 1,78 Meter große Abwehrspieler hat bisher 53 Länderspiele für Kolumbien absolviert.