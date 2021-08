3. Spieltag : Leverkusen vorerst an Spitze - Freiburg gewinnt beim VfB

Berlin Durch das 4:1 beim FC Augsburg steht die Werkself zunächst an der Top-Position. Auch der SC Freiburg, der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 setzen ihren starken Saisonstart fort.

Die Werkself setzte sich auch dank zweier Eigentore mit 4:1 (2:1) beim FC Augsburg durch und feierte damit den zweiten Saisonsieg. Durch ein in der ersten Hälfte spektakuläres 3:2 (3:2) im baden-württembergischen Landesduell beim VfB Stuttgart zog auch der SC Freiburg noch an Borussia Dortmund vorbei. Der BVB hatte am Freitag durch ein Tor von Erling Haaland in der Nachspielzeit die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:2 bezwungen.