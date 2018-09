später lesen Bundesliga am Sonntag Leverkusen will gegen Mainz ersten Sieg in der Liga FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Nach dem Comeback-Sieg in der Europa League will Bayer Leverkusen nun auch in der Fußball-Bundesliga den ersten Saison-Erfolg feiern. dpa