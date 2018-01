später lesen Sonntagsspiele Leverkusen will oben dran bleiben - Niedersachsen-Duell FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Im Rennen um einen Startplatz in der Champions League will sich Bayer Leverkusen am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht vom FSV Mainz 05 bremsen lassen. Die Leverkusener haben in den vergangenen 14 Spielen nur gegen den klaren Spitzenreiter Bayern München verloren. dpa