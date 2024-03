Bundesliga Leverkusens Andrich: Können die Tabelle lesen

Dass die Bayer-Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in mittlerweile 33 Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen ist, bezeichnete Andrich als Wahnsinn. Noch viel mehr beeindrucke ihn aber die außergewöhnliche Entwicklung der Mannschaft, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lasse und ein eingeschworener Haufen sei. „Wenn der Plan mal nicht so funktioniert, bekommen wir es auf dem Platz aber trotzdem so hin, dass es am Ende erfolgreich ist“, erklärte Andrich, der im vorigen November auch sein erstes Länderspiel bestritt.