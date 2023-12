Bundesliga Leverkusens Carro zum Afrika-Cup: „Muss geändert werden“

„Wir gehen davon aus, dass er auch nächstes Jahr unser Trainer ist. Es gibt jedenfalls keinen Grund, etwas anderes zu denken“, meinte Carro, der die hundertprozentige Tochter des schwer kriselnden Bayer-Konzerns indes scheinbar auch unabhängig von Trainer und Spielern bestens aufgestellt sieht, um Branchenprimus Bayern München langfristig Konkurrenz zu machen. „Wir haben eine gewisse Kontinuität und Langfristigkeit in der Führungsebene. Wir sind in der Qualität der Führungskräfte in den letzten Jahren insgesamt besser geworden“, befand der Vorsitzende der Bayer-Geschäftsführung.