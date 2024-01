Bundesliga Leverkusens Hofmann: „Das Ausmaß ist außergewöhnlich“

„Der Erfolg trägt uns im Moment, aber das Ausmaß ist außergewöhnlich“, sagte Hofmann im Interview der „Rheinischen Post“, zeigte sich aber optimistisch, dass es so weitergeht. „Wir haben eine unfassbar positive Energie und immer den richtigen Fokus“, sagte der 31-Jährige. Die Mannschaft sei „extrem gut zusammengestellt. Sie hat alles, was es braucht. Der Trainer hat seine Idee vom Fußball in die Mannschaft gepflanzt.“